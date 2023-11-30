Из-за густого снежного покрова в Латвии и столице затруднено движение транспорта, также возможны задержки отдельных рейсов в аэропорту “Рига”. Об этом сообщает агентство LETA.

Представители аэропорта отмечают, что службы в настоящее время работают и очищают территорию от снега. Пассажирам рекомендуется следить за информацией, предоставляемой авиакомпаниями, а также планировать дополнительное время на пути в аэропорт.

Из-за интенсивного снегопада также ожидаются перебои в движении общественного транспорта — об этом предупреждает предприятие Rīgas satiksme. Задержки могут достигать получаса.

Stipras snigšanas dēļ traucēta kopējā transporta kustība pilsētā un apgrūtināta arī sabiedriskā transporta kursēšana. Patlaban apstājusies 8., 24., 46. un 53. autobusa kustība. Lūdzam būt saprotošiem - kavējas visa veida satiksme. Aicinām braucienam plānot papildu laiku! — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 30, 2023

По сообщению Госполиции, в четверг утром в Латвии зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последний день ноября на станции наблюдения в центре Риги зафиксирован снег глубиной не менее 21 сантиметра, и это самый густой снежный покров с начала декабря 2021 года.

Предыдущий рекорд количества снега на этой станции наблюдений составил 19 сантиметров 11 марта этого года. В прошлом году максимальная глубина снега также достигла 19 сантиметров: такой слой снега был отмечен 12-14 декабря.

В 2021 году толщина снежного покрова составила 28 сантиметров 6 февраля, а 4 декабря того года глубина снега на метеорологической станции в центре Риги достигла 25 сантиметров.

Самый толстый снежный покров последних лет в центре Риги в ноябре был зарегистрирован в 2016 году - 25 сантиметров 6 ноября. А в последние две самые холодные зимы, которые были в 2010 и 2011 годах, глубина снега в столице достигала 60 сантиметров.

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