Представители аэропорта отмечают, что службы в настоящее время работают и очищают территорию от снега. Пассажирам рекомендуется следить за информацией, предоставляемой авиакомпаниями, а также планировать дополнительное время на пути в аэропорт.
Из-за интенсивного снегопада также ожидаются перебои в движении общественного транспорта — об этом предупреждает предприятие Rīgas satiksme. Задержки могут достигать получаса.
По сообщению Госполиции, в четверг утром в Латвии зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последний день ноября на станции наблюдения в центре Риги зафиксирован снег глубиной не менее 21 сантиметра, и это самый густой снежный покров с начала декабря 2021 года.
Предыдущий рекорд количества снега на этой станции наблюдений составил 19 сантиметров 11 марта этого года. В прошлом году максимальная глубина снега также достигла 19 сантиметров: такой слой снега был отмечен 12-14 декабря.
В 2021 году толщина снежного покрова составила 28 сантиметров 6 февраля, а 4 декабря того года глубина снега на метеорологической станции в центре Риги достигла 25 сантиметров.
Самый толстый снежный покров последних лет в центре Риги в ноябре был зарегистрирован в 2016 году - 25 сантиметров 6 ноября. А в последние две самые холодные зимы, которые были в 2010 и 2011 годах, глубина снега в столице достигала 60 сантиметров.