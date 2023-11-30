Латвийские сельскохозяйственные организации требуют отставки министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство"), соообщает агентство LETA со ссылкой на общество Zemnieku saeima. Причина — недовольство тем, что с 1 января 2024 года повысится с нынешних 5% до 12% ставка НДС на фрукты и овощи. Применение ставки в 12% — компромисс: изначально правительство собиралось повысить ставку до 21%.

Отставки министра требуют Zemnieku saeima, а также Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Латвийская ассоциациея сельскохозяйственных кооперативов, Латвийская ассоциация производителей фруктов, ассоциация Latvijas dārznieks и Латвийская ассоциация торговцев овощами и фруктами.

Представители организаций полагают, что министр финансов до сих пор избегал и игнорировал открытую дискуссию с отраслью, чтобы попытаться найти взаимоприемлемое решение по сохранению сниженной 5%-й ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на овощи, фрукты и ягоды, характерные для Латвии.

"Министр потерял доверие всей отрасли "благодаря" своему высокомерному стилю коммуникации. Мы можем попытаться понять некомпетентность, мы можем попытаться понять невежество о происходящем в конкретной отрасли, но мы не хотим понимать и принимать очевидное нежелание прислушиваться к мнению отрасли и целенаправленное стремление к ее разрушению", — сказал LETA Юрис Лаздиньш, председатель правления Zemnieku saeima.

В то же время председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис напомнил, что при повышении пониженной ставки НДС с 5% до 12% показатели теневой экономики неизбежно возрастут. "Это находится в явном противоречии с одним из заявленных приоритетов государства — борьбой с теневой экономикой в ​​Латвии. Еще абсурднее то, что "возврат в теневой мир" был инициирован непосредственно министром финансов", — говорит Гутманис.

В свою очередь, председатель правления Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате утверждает, что повышением ставки НДС латвийской овощной, фруктовой и ягодной отрасли подписан приговор, поскольку Латвия будет наводнена некачественными импортными фруктами и ягодами.

28 ноября правящая коалиция договорилась о том, что к свежим фруктам и овощам будет применять ставка в 12% со следующего года. Одновременно правительство приняло решение повысить с нового года ставки акцизов на сладкие безалкогольные напитки, табачную продукцию и крепкий алкоголь, что позволит компенсировать потери от применения пониженной ставки НДС к фруктам и овощам. Компенсировать необходимо недополучение 15,9 млн евро.

Пониженная ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи действует с 1 января 2018 года по 31 декабря текущего года.

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