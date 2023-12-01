Сегодня, 1 декабря, последний день подачи заявки на третий призыв на службу государственной обороны. Министерство обороны призывает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет подать заявку до 23:59, чтобы участвовать в июльском призыве 2024 года.

Для подачи заявки нужно заполнить анкету в электронном виде на единой платформе www.klustikaravirs.lv.

При подаче заявки добровольно солдат будет получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, что в два раза превышает компенсацию для призывников, которые будут получать лишь 300 евро в месяц. В свою очередь, по завершении службы будет выплачена дополнительная компенсация в размере 1100 евро.

Кроме того, те, кто подаст заявку добровольно и завершил службу государственной обороны, будут иметь возможность бесплатное профессиональное высшее образование (уровень колледжа) или высшее образование на уровне бакалавра в государственном колледже или университете, если они соответствуют правилам приема в университет и на учебные программы.

Дополнительные вопросы о службе государственной обороны можно задать, отправив электронное письмо на адрес vad@klustikaravirs.lv или позвонив по бесплатному телефону 1827.

В июле 2024 года на 11-месячную службу будут приняты 480 солдат, которые будут проходить службу в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил на военной базе в Адажи.

После завершения набора специалисты по отбору рассмотрят полученные анкеты, чтобы оценить соответствие гражданина критериям в Законе о службе государственной обороны. Например, будет проверяться судимость. Если препятствий для набора на службу не будет, каждый призывник и доброволец должен будет пройти проверку здоровья.

В то же время, если необходимое количество солдат-добровольцев на службе гособороны не будет достигнуто, недостающих военнослужащих отберут по случайному принципу. Отбор запланирован 23 января 2024 года.

Перед отбором всем призывникам, которые квалифицируются для отбора, будет присвоен порядковый номер. Призывники будут отобраны по случайному принципу. Для того, чтобы гражданин получил информацию о призыве, необходимо создать официальный адрес электронной почты, на который будет направляться повестка для явки на проверки. Если гражданин не создал адрес электронной почты, повестка направляется по заявленному месту жительства или выдается под роспись.

С 1 июня 2023 года официальный электронный адрес обязателен для граждан Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Его можно создать на едином портале электронных услуг www.latvija.lv, нажав на баннер e-adrese. Для создания электронного адреса понадобится одно из средств электронной проверки личности — eID-карта или eParaksts mobile. Адрес электронной почты даст возможность получать информацию от Минобороны о призыве на службу гособороны, а также послужит электронной почтой для связи с государством в дальнейшем.

Как ранее писал портал Delfi, если призывник по каким-то причинам не может или не желает служить в армии, у него будет возможность пройти альтернативную службу. Однако это не относится к добровольцам. Служба гражданской обороны или альтернативная служба будет одной из обязательных форм службы, добровольный призыв не предусмотрен.

Альтернативная служба предназначена для молодых людей, которые по своим идеологическим, моральным или религиозным убеждениям не могут служить в армии. Соответствие призывника и решение о приеме на альтернативную службу оценивает Комиссия контроля за призывом на службу гражданской обороны. В случае необходимости проверкой кандидата занимается Служба военной разведки и безопасности.

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