Распространяемая в соцсетях информация о том, что в четверг, 30 ноября, Сейм, проголосовав за утверждение законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, якобы нарушил Сатверсме, не соответствует действительности, такой вывод следует из ответа пресс-службы Сейма порталу Delfi.

Версию о том, что голосование в Сейме по Стамбульской конвенции было незаконным, высказали в сети "X" несколько человек. Их аргументация строилась на 68-й статье Сатверсме, которая гласит, что заключая международные договоры, Латвия может делегировать международным институциям часть компентенции государственных институций в целях укрепления демократии.

Также статья Сатверсме устанавливает, что международные договоры, в которых часть компетенции госинституций делегируется международным, Сейм может утверждать на заседаниях, в которых принимают участие минимум две трети депутатов, и необходимо большинство в две трети присутствующих депутатов.

Пользователи соцсетей указывали, что в голосовании о Стамбульской конвенции не участвовало упомянутое число депутатов.

Пресс-служба Сейма отметила, в свою очередь, что 66-я статья Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой — Стамбульской конвенции) устанавливает, что надзор за тем, как страны-участницы конвенции соблюдают ее правовые принципы, осуществляет GREVIO. Однако у этой институции есть право давать общие рекомендации по реализации конвенции.

Также в пресс-службе Сейма указывают, что 359-й статье пояснительного сообщения к конвенции четко указано и подтверждено, что рекомендации этой институции не являются юридически обязательными для государства-участника конвенции.

"Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что Стамбульская конвенция не предусматривает делегирование компетенции латвийских институций международной институции, а закон об утверждении (ратификации) международного договора принят в общезаконодательной процедуре с соблюдением кворума заседания Сейма (не менее половины всех членов Сейма), установленный 23-й статьей Сатверсме Латвийской Республики, и порядка принятия решений, установленной 24-й статьей", — сообщили в парламенте.

Как уже сообщалось, 30 ноября Сейм в окончательном чтении принял закон, предусматривающий ратификацию Стамбульской конвенции.

"За" проголосовал 51 депутат, против были двое — исключенный из "Нового Единства" депутавт Андрей Целяпитерс и независимый депутат Глория Гревцова. Остальные депутаты не фигурируют в протоколе парламентского голосования, хотя в заседании Сейма, активно выступая в дебатах, участия принимали.

Закон устанавливает, что Стамбульская конвенция вступит в силу, когда Министерство иностранных дел (МИД) сообщит об этом в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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