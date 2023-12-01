Выделенные правительством 15 миллионов евро пассажирским перевозчикам не покрывают все расходы компаний. Поэтому в будущем политикам придётся решиться или на повышение платы за проезд, или на сокращение сети маршрутов. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 предупредил глава Ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

По словам Ошениекса, выделение 15 миллионов является важным решением для всей отрасли. Но сумма убытков автобусных компаний в этом году приблизилась уже к 17-ти миллионам евро, реально же они получат чуть больше 10-ти миллионов.

"Поэтому Министерство сообщения, говоря о непрерывности перевозок, лукавит", — отмечает автобусник.

Представитель отрасли подчеркнул, что бесперебойное движение общественного транспорта может обеспечить полная компенсация убытков, пересмотр сети маршрутов или повышение платы за проезд.

Пока же цена автобусного билета покрывает 55-60% реальной стоимости поездки на междугородних рейсах. И только 20% процентов на местных маршрутах.

С учётом нынешнего уровня финансирования и недоплат перевозки могут быть нарушены, считает Ошениекс.

"Не знаю про начало следующего года. Но вполне вероятно, что неприятные "сюрпризы" могут появиться уже в конце этого года", — заключил Ошениекс.

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