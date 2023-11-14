В воскресенье, 12 ноября, после 17:00 на Вентспилсском шоссе недалеко от Спуньциемса произошло трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли два человека, госпитализированы 17, в том числе трое детей. О том, что происходило на дороге тем вечером, рассказал один из пассажиров автобуса.

"Автобус ехал по своей полосе, а встречный автомобиль начал маневр обгона, но обогнать не смог, и произошло лобовое столкновение. За мгновение до ДТП водитель автобуса попытался затормозить и съехать на обочину, но избежать аварии не удалось, и после столкновения автобус съехал в кювет", — рассказал программе TV3 Degpunktā 17-летний Гатис, который был одним из пассажиров автобуса, ехавшего в Кандаву.

Совершавший обгон Mercedes-Benz после столкновения был отброшен на другую сторону дороги. Судя по видеозаписи с места аварии, машина была смята до неузнаваемости. Погибли два находившихся в ней человека — мужчина и женщина в возрасте около 35 лет.

Всего в автобусе было 25 человек, включая водителя. Большинству пассажиров потребовалась медицинская помощь. "Я сидел сзади — в тот момент, когда автобус затормозил, я немного привстал, и сразу после этого был удар. В результате столкновения у меня сломан нос, а еще я прокусил губу", — рассказывает Гатис. Другие пассажиры получили более серьезные травмы, например, женщина сломала руку, а один мальчик остался без зубов.

Как сообщили в Службе неотложной помощи, травмы у пассажиров были самыми разными — от легких до множественных травм.

Latvijas Sabiedriskais autobuss напоминает пассажирам, что они сами ответственны за свою безопасность и здоровье — в автобусе нужно обязательно пристегиваться. Как показала конкретная авария, предусмотреть подобные случаи никогда нельзя.

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