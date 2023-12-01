Достижение климатических целей для многих стран является экзистенциальным вопросом, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу принял участие в открытии 28-й сессии конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич в своем выступлении подчеркнул необходимость безотлагательных действий по сокращению негативного влияния изменений климата.

"Мы должны осознавать, что чем дольше мы бездействуем, тем выше цена. Как в денежном выражении, так и в плане человеческих жизней и биоразнообразия. Для многих стран это экзистенциальный вопрос", - заявил президент.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия как страна Евросоюза намерена внести свой вклад в достижение глобальных климатических целей и стоит на пути к достижению климатической нейтральности к 2050 году. Латвия также выделяет средства Центральному фонду чрезвычайного реагирования ООН, чтобы защитить тех, кто находится на первых линиях фронта изменений климата.

Кроме того, президент осудил осуществляемую Россией войну против Украины и разрушение окружающей среды в Украине, подчеркнув, что это обостряет климатический кризис. Ринкевич призвал лидеров мировых стран использовать отведенные на конференцию по изменению климата две недели самым эффективным образом для продвижения к достижению реальных целей.

Как сообщалось, в резолюции COP28 содержится призыв к сокращению использования или отказу от ископаемого топлива, свидетельствует опубликованный в пятницу первый проект резолюции.

На конференции в ОАЭ, имеющих богатые нефтяные ресурсы, ожидаются оживленные дискуссии о будущем использования ископаемых ресурсов.

Призывы включить в окончательную резолюцию конференции четкие ограничения на уголь, нефть и газ озвучиваются то и дело, но любые попытки ограничить использование ископаемого топлива столкнутся с сильным сопротивлением.

В течение следующих двух недель в Дубае представители почти 200 стран постараются договориться о деталях проекта резолюции, рассчитывая принять окончательную резолюцию по ограничению выбросов, вызывающих потепление планеты.

В этом году COP28 проходит с 30 ноября по 12 декабря. В COP28 участвуют делегации примерно 150 стран, включая все страны Европейского союза. На COP28 обсуждается прогресс в выполнении обязательств Парижского соглашения об ограничении глобального потепления до уровня ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным и продолжение усилий по его ограничению до 1,5 градуса.

COP28 является крупнейшим глобальным форумом по вопросам изменения климата, который проводится ежегодно с целью объединения усилий сторон и согласования дальнейших действий по борьбе с климатическими изменениями, ограничению выбросов и глобального потепления.

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