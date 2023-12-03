С 1 февраля 2024 года за въезд в Юрмалу придется платить три евро вне зависимости от сезона. Такое решение приняла Юрмальская дума и местные предприниматели остались им недовольны. Представители местных ресторанов считают, что это плохая идея. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

"Коммуналка какая! А сейчас, если клиенты не пойдут, тогда что? Мы тут должны будем ждать у моря погоды? Ладно, мы и так у моря. А погоды нету! Клиента нету, погоды нету. Особенно в такие холодные, дождливые погодные условия, еще и три евро! (…) Я понимаю, допустим, в летний период времени, когда есть приезжие и хостелы, гостиницы что-то на этом зарабатывают. А сейчас — в несезон, когда и так ветер по Йомас гуляет сам по себе… Нет слов!", — поделился эмоциями работник кондитерской Сергей.

В свою очередь, сотрудник одного из ресторанов Янис заявил, что решение городской думы не очень хорошее, но придется к нему приспосабливаться и работать. Владелец еще одного кафе на улице Йомас говорить на камеру отказался, но сказал, что это будет неудобно для их работников — многие живут не в Юрмале.

Против круглогодичной платы за въезд в город проголосовал только один депутат Юрмальской думы — Улдис Кронблумс. Он считает, что не следовало вводить плату за въезд зимой.

"Зимой я не согласен. (…) Те, кто юрмальчанам дает работу, это владельцы кафе и так далее. И они заинтересованы в любом клиенте. На предыдущих заседаниях кто-то из депутатов сказал — ну, если не могут найти 3 евро, то нечего и заходить в кафе. Но я с этим не согласен", — подчеркнул Кронблумс.

Для предприятие будет введена скидка на проезд на год — 50%. Цена пропуска составляет 90 евро.

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