В эпидемический сезон в Латвии широко распространяется не только Covid-19, но и другие возбудители острых инфекций верхних дыхательных путей - грипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие, напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

ЦПКЗ обращает внимание на то, что это первая зима с начала пандемии, когда полностью отменено обязательное использование масок, домашний карантин для контактных лиц, идентификация контактных лиц и уведомление, а также больше нет специальных преимуществ для больничного в случае Covid-19.

Чтобы снизить риск распространения инфекции на рабочих местах и среди населения, ЦПКЗ рекомендует работодателям и сотрудникам соблюдать меры предосторожности. Если человек заразился острой инфекцией верхних дыхательных путей, в том числе Covid-19, ЦПКЗ настоятельно рекомендует ему оставаться дома, не посещать общественные места и связаться со своим лечащим врачом.

По-прежнему доступны тесты для самодиагностики, которые помогут определить, что заболевание вызвано SARS-CoV-2, а не другим сезонным респираторным вирусом или бактерией. Лабораторное тестирование не назначается амбулаторным пациентам, за исключением некоторых ситуаций, когда больна беременная женщина, и это решение принимает врач.

Если человек заболел, будь то Сovid-19 или другая острая инфекция верхних дыхательных путей, он должен оставаться дома в течение всего периода острых симптомов (температура, боль в горле, кашель, насморк), а затем еще в течение трех дней.

С другой стороны, если тест на Covid-19 был положительным, но острых симптомов со стороны верхних дыхательных путей не было и нет, например, тест был проведен после контакта с коронавирусным пациентом, то домашняя изоляция составляет три дня со следующего дня после теста.

ЦПКЗ рекомендует контактным лицам по возможности оставаться дома и работать удаленно в течение семи дней после последнего контакта с больным Covid-19. Если такой возможности нет, в общественных местах рекомендуется носить маску.

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