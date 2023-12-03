Влисти Риги определили два места, куда жители города и обслуживающие фирмы могут привозить снег с убранных территорий.

Одно место для складирования снега, убранного жителями, коммунальщиками и коммерсантами, находится на правом берегу Даугавы, другое - на левом, сообщает пресс-служба Рижской думы.

На левом берегу Даугавы, в Пардаугаве, пункт сбора снега находится на улице Ритаусмас, 35, в Зиепниеккалнсе.

А на правом берегу Даугавы снег можно вывезти на улицу Лидлаука, 40 в Румбуле: пункт приемки снега находится напротив катка Kurbads.

Отмечается, что в Румбуле немного изменено расположение пункта по приему снега - ранее он располагается ближе к пересечению улиц Лидлаука и Атбалсс.

Прежде чем привезти снег в отведенное место, следует на электронный адрес ptl@riga.lv следующую информацию:

- регистрационный номер автомобиля;

- имя, фамилия или название фирмы, осуществляющего вывоз снега;

- объем доставленного снега;

- в какое из двух мест будет привезен снег.

Рижская дума напоминает, что при перевозке снега в указанные места необходимо соблюдать Закон охранных полос вдоль высоковольтных линий (7 метров), а также проследить за отсутствием в снегу бытового мусора.

Власти Риги призывают рижан быть осторожными: с крыш могут падать сосульки, а ветки деревьев ломаются под тяжестью снега.

"В последнюю неделю ноября и первые дни декабря в Риге выпало большое количество снега. В результате изменения температуры на крышах домов образуются сосульки, которые могут представлять опасность для пешеходов. Владельцы зданий должны позаботиться о безопасности окружающих и очистить крыши от снега и льда. Рижанам также следует быть осторожными, поскольку вес снега может сломать ветки деревьев и подвергнуть опасности как пешеходов, так и водителей", сообщает Рижское самоуправление.

Владельцам зданий разрешено временно оцеплять территорию, куда может выпасть снег и лед во время чистки крыш. Не допускается перекрывать пешеходный тротуар на длительное время, не предоставляя пешеходам возможность безопасного обхода огороженной территории. Единственный способ гарантировать безопасность пешеходов – очистить крышу, а затем собрать убранный с крыши лед и снег.

Жителям рекомендуется сообщать о том, что тротуары заблокированы на длительное время из-за опасностей, вызванных падением снега или льда с крыши:

- в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110 или в приложении РПП;

- заполнив электронное заявление на домашней странице Riga.lv.

Власти Риги напоминают, что "домовладельцы должны очищать тротуары от снега и льда после очистки крыш, даже если этой зимой тротуары обслуживаются самоуправлением. Если территория не будет очищена после удаления снега с крыши, полиция предложит владельцу здания очистить тротуар в течение нескольких часов. Если этого не сделать, уборку тротуара проведет самоуправление, но стоимость работ придется покрыть владельцу дома".

Власти Риги информируют, что "если человек получил травму падением с крыши снега или льда, то необходимо немедленно вызвать Службу скорой медицинской помощи по номеру 113, которая передаст информацию в полицию для начала процесса об административном правонарушении. Если травма не заметна сразу, то стоит записать точный адрес места происшествия, чтобы в случае, если последствия для здоровья ощутятся позже, можно было сообщить в полицию. Получившие травму тоже должны обратиться в полицию, чтобы его признали пострадавшим и предоставили информацию о собственнике, от которого потерпевший может потребовать возмещения причиненного ущерба.

Также можно получить штраф за нечищенную крышу. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц – 1400 евро".

Владельцев территорий просят обратить внимание на растущие на их участках деревья, чтобы их ветви, которые могут сломаться под тяжестью снега, не подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Жители Риги могут сообщить о сломанных ветках, представляющих опасность, в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112, либо в SIA Rīgas meži по телефону 67415710.

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