Вторую зиму в состоянии войны с Россией Украина встречает с меньшим оптимизмом — на быструю победу рассчитывать не приходится, заявил в интервью программе LTV "Утренняя панорама" бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Юрис Маклаков.

По словам Маклакова, Россия смогла восстановить свои силы в войне против Украины.

"Очевидно, что Россия восстановилась, закупила и начала производить различные виды боеприпасов, ракет. Это заметно. [Военный] бюджет на следующий год увеличен на 70%, также увеличена численность Вооруженных сил России. Так что Россия готовится к долгой войне", — сказал Маклаков.

По его мнению, Евросоюз и НАТО не смогли в полной мере оценить противника Украины.

"Поэтому я думаю, что Евросоюзу нужно будет приложить больше усилий, чтобы выполнить свои обещания перед Украиной", — заявил бывший командующий НВС.

По его словам, Украина до сих пор не обладает всеми возможностями, необходимыми для победы в войне против России.

"Вооруженные силы Украины по-прежнему не могут проводить воздушные операции, что также входит в планы как НАТО, так и ЕС. Мы говорим об истребителях и противовоздушной обороне", — пояснил Маклаков.

Он отметил, что ЕС так и не смог поставить Украине необходимый миллион снарядов — из них получено лишь около 30%.

"Это тоже очень плохой показатель", — добавил военный эксперт.

Он отметил, что в контексте безопасности Латвии также следует подумать о наращивании военных производственных мощностей в Европе.

"Это довольно серьезный и тревожный сигнал тревоги, если мы не можем улучшить и увеличить производство вооружений и боеприпасов. Не только в контексте Украины, но и в контексте нашей собственной безопасности мы должны думать о том, как в быстрые сроки наладить и восстановить производство", — сказал Маклаков.

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