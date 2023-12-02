У государства есть возможность привлечь больше добровольцев — однако тогда нужно им предложить что-то более весомое, чем бесплатная учеба в вузе после службы. Об в передаче Латвийского радио 4 "Подробности" заявил военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлис Креслиньш, пишет Rus.LSM.lv.

По словам Крслиньша, обязательный призыв в армию Латвии не столь уж необходим — лучше уделить внимание мотивации военнослужащих.

"Если сейчас поднять материальную часть (сейчас платят уже — но можно и поднять еще), понятно, что будут в очереди стоять. И плюс моральное — когда это все везде, и по телевизору рассказывают, что это — герои… Если поднять деньги, то вот как с зарплатами депутатов — шучу, конечно, но если поднять до определенного уровня, то будут очереди", — сказал генерал.

Уже сообщалось, что сейчас набор военнослужащих ведется в порядке жеребьевки. Первая назначена на 23 января 2024 года. Для третьего призыва необходимы 480 юношей в возрасте 18-27 лет — для добровольной службы заявку можно было подать до 1 декабря. Если добровольцев не хватит, так как часть могут "списать" по состоянию здоровья, в январе впервые могут провести обязательный призыв, а отбор новобранцев для службы в СГО провести в порядке жеребьевки.

На сегодня Закон о Службе национальной обороны предусматривает, что военнослужащему VAD, заявившемуся добровольцем, ежемесячно выплачивается компенсация 600 евро, а по завершении 11-месячной службы — единовременная компенсация в размере 1100 евро. У принудительно призванным ежемесячная выплата вдвое меньше, а разовая — такая же. Также, если у призванного есть дети, государство платит пособие 200 евро на ребенка.

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