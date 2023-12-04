Рижский суд признал увольнение бывшего политика и журналиста Андрея Мамыкина из Государственной инспекции труда незаконным. Организации предписано восстановить Мамыкина на работе и выплатить ему 10 104 евро 68 центов в качестве компенсации за неполученную зарплату. Об этом сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Мамыкин был принят на работу в Госинспекцию труда 1 октября 2021 года. На табличке на дверях его кабинета было написано "руководитель стратегической коммуникации". В конце 2020 года в мире бушевала пандемия Covid-19 и руководство инспекции решило, что не помешает улучшить имидж учреждения. Для этого была создана новая должность, а претендентам на нее обещана зарплата чуть больше 1000 евро до уплаты налогов.

После безуспешных поисков сотрудника своими силами служба объявила конкурс. Заявку подал только один желающий - Андрей Мамыкин. Была создана конкурсная комиссия и дистанционно опрошен единственный кандидат. Конкурсная комиссия Государственной инспекции труда под руководством руководителя учреждения Ренара Лусиса утвердила Мамыкина на новой должности.

1 октября 2021 года Мамыкину был выделен кабинет. Он также подписал несколько документов и заверение об отсутствии конфликта интересов. Одну неделю новый стратег по коммуникациям проработал. На второй неделе из-за пандемии работа уже осуществлялась удаленно. А уже 14 октября, после призыва министра благосостояния Гатиса Эглитиса провести более тщательную оценку личности нового работника, Мамыкин был уволен.

Основанием для увольнения послужило интервью с бывшим фельдшером больницы "Гайльэзерс", скандально известной ковид-противницей, опубликованное в то время, когда Мамыкин уже работал на государственной службе. Уже через месяц Мамыкин обратился в суд, оспорив увольнение.

Как разъяснила Госинспекция труда, трудовой договор Мамыкина готовило Министерство благосостояния. Из-за ошибки в нем не был установлен период испытательного срока. Поэтому сначала суд Латгальского предместья Риги, а затем и Рижский окружной суд в июне прошлого года постановил, что увольнение было противозаконным.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram