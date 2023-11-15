Бывший политик Андрей Мамыкин, уехавший в Россию и теперь распространяющий там кремлевскую пропаганду, продолжает получать зарплату в Государственной трудовой инспекции (ГТИ), пишет со ссылкой на телеканал TV3 агентство LETA.

В свое время он оспорил свое увольнение в суде и, пока рассматривалось дело, продолжал получать зарплату.

Мамыкин проработал в инспекции пресс-секретарем всего две недели и был уволен в октябре 2021 года за распространение дезинформации о вакцинации в социальных сетях.

В настоящее время он находится в России и регулярно участвует в телепередачах на пропагандистских каналах. В одной из таких передач Мамыкин рассказал, что до сих пор получает зарплату в трудовой инспекции, отмечает телеканал TV3.

Вначале суд признал увольнение Мамыкина незаконным, поскольку ГТИ не указала в трудовом договоре испытательный срок. В прошлом году решением суда Мамыкин был восстановлен на работе, но ему был определен предусмотренный трудовым законодательством простой. Одновременно с этим его должность в инспекции была упразднена, и процедура увольнения началась заново.

В октябре этого года суд оставил в силе решение инспекции, но на это ушло больше года. Точную сумму, которую Мамыкин получил за это время, в инспекции не назвали, но, по оценкам телеканала TV3, она может составлять около 20 тыс. евро.

"Это наследие со времен [министра благосостояния Гатиса] Эглитиса. К сожалению, есть такая ситуация", — говорит нынешний министр благосостояния Улдис Аугулис.

Он не планирует предлагать изменения в законе, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, поскольку Сейм уже рассматривает поправки, предусматривающие возможность увольнения нелояльных государству работников.

Официально Мамыкин будет уволен из инспекции после вступления в силу решения суда, но оно еще может быть обжаловано.

Дело об увольнении Мамыкина имеет ряд юридических нюансов, но в целом юристы поясняют, что продолжать получать зарплату во время судебного разбирательства по поводу увольнения возможно только в специфических ситуациях, предусмотренных трудовым законом, и это не является распространенной практикой.

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