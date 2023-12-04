Рижский суд обязал владельца одной из автомоек в центре Риги выплатить компенсацию в размере 1000 евро за моральный ущерб в пользу гражданки Украины. Весной 2022 года сотрудники автомойки отказались ее обслужить из-за украинских регистрационных номеров, сообщает LSM.

Истицей в суде выступила беженка из Украины, приехавшая в Латвию на своем личном автомобиле в марте 2022 года.

"Желая помыть и почистить машину после долгого пути, который занял у нее в общей сложности пять дней, истица вместе с дочерью прибыла на автомойку в центре Риги. Сначала сотрудники автомойки сказали клиентке подождать. Заметив, что на машине есть украинские номерные знаки, они отказались предоставить услугу, утверждая, что владелец автомойки запретил обслуживание украинцев", - говорится в заявлении Латвийского центра по правам человека.

Женщина сначала покинула автомойку, но позже вернулась, будучи не в силах смириться с услышанным. Беженка переспросила, действительно ли она правильно поняла, что ее не обслужили только потому, что она из Украины, и потребовала извинений. Однако вновь получила отказ.

Один из сотрудников ей сказал: "Замените номерные знаки, тогда помоем". У истицы сохранилась аудиозапись этого разговора.

После неприятного инцидента женщина вызвала полицию. На предприятии была проведена проверка. Сотрудники автомойки предоставили письменные объяснения. Они подтвердили, что действовали в соответствии с распоряжением руководства.

О пережитой дискриминации женщина также сообщила в Латвийский центр по правам человека, который оказывает юридическую помощь в подобных случаях.

Тем временем сам владелец автомойки вину не признает.

"При предоставлении объяснений ответчик отверг обвинения. Он отрицал, что отдал приказ о запрете на обслуживание автомобилей с украинскими номерами. Подсудимый утверждал, что якобы распорядился не обслуживать автомобили из Украины бесплатно и вне очереди, а не отказывать им в обслуживании вовсе. Вместе с тем ответчик не предоставил доказательств, подтверждающих эти утверждения", - пояснили в Центре по правам человека.

Заслушав разъяснения сторон и показания свидетелей, суд признал, что ответчик совершил прямое нарушение запрета на дискриминацию в оказании услуги истцу по признаку ее этнической принадлежности. В качестве компенсации морального ущерба ответчик должен будет выплатить истице 1000 евро. Суд также принял во внимание то обстоятельство, что ответчик не выразил сожаления по поводу ситуации, в которой оказался истец, и не принес извинений.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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