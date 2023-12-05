Чтобы улучшить и усовершенствовать навыки водителей по управлению автомобилем в зимних условиях, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) приглашает водителей подать заявку на бесплатную консультацию по зимнему вождению.

На этой неделе консультации по зимнему вождению пройдут в Риге и Резекне, а уже на следующей неделе тренировки планируется провести в Сигулде, Балви, Талси и Лиепае.

В этом зимнем сезоне обучение планируется организовать в десяти городах Латвии — Риге, Елгаве, Сигулде, Валмиере, Резекне, Даугавпилсе, Мадоне, Балви, Талси и Лиепае.

Записаться на занятия в Риге можно через интернет, заполнив анкету или написав e-mail на info@dbs.lv.

Записаться на занятия в Резекне можно по телефону 26553336 (запись в будние дни, с 9 до 17).

Время одного занятия — один час и 30 минут. Мероприятие предназначено для физических лиц. Предварительная регистрация — обязательна.

К участию в занятии допускается любой водитель со своим транспортным средством, оснащенным зимними шинами, имеющий действительный технический осмотр и обязательную гражданско-правовую страховку. Желательно приходить на занятия в удобной, подходящей для езды обуви и теплой одежде.

Участникам занятий будут разъяснены основные условия безопасного вождения в зимних условиях — например, обход препятствий и избежание столкновений при недостаточном тормозном пути. Кроме того, заинтересованным лицам будет предоставлены индивидуальные консультации по поводу состояния их автомобильных шин и выбора правильной резины.

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