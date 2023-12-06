Владелец автомобиля рискует получить внушительный штраф, если его транспортное средство и территория вокруг него не очищаются от снега в течение нескольких дней. Сумма наказания может достигать 350 евро, сообщает программа LTV "4 studija".

Штраф может быть применен, если снег не очищается в течение как минимум трех дней.

"На самом деле снег с самой машины вообще не нужно убирать, нужно расчищать пространство вокруг нее. Эта норма создана из-за того, что снегоуборочная техника не может очистить снег вблизи автомобиля. Поэтому владелец транспортного средства, занимавший место на улицах Риги, обязан сам это место очистить", — пояснил Том Садовскис, представитель Рижской муниципальной полиции.

Он добавил, что полиция также может применить предупреждение.

"Когда полиция получает вызов из-за заснеженного автомобиля, она фиксирует ситуацию. Впрочем, даже предупреждение в таком случае может выписать не всегда, так как автомобиль представляет собой просто огромный сугроб и к его лобовому стеклу протокол прикрепить невозможно. Через три дня полицейские снова обследуют это место", – отмечает Садовский. Он уточнил, что в случае, если снег вокруг автомобиля не расчищен по истечении трех дней, то начинается процесс административного правонарушения.

Представитель муниципальной полиции отмечает, что подобный штраф в этом сезоне еще никому не выписывался. Однако в отдельных случаях были проведены профилактические переговоры. В рамках процесса административного правонарушения владельца автомобиля могут попросить объяснить, почему снег вокруг транспортного средства не очищен.

"Например, если человек заболел или отправился в путешествие, то было бы абсурдно не принимать во внимание такие факты", — резюмировал Садовскис.

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