Назначенную Латвией пенсию получают чуть больше трех тысяч живущих в нашей стране российских граждан. У 575 из них пенсионные выплаты заморожены — эти люди не записались или не пришли на экзамен по латышскому языку, или не запросили временный вид на жительство в Латвийской Республике. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказала представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Эгита Гара.

Впрочем, это не означает, что полагающиеся им деньги сгорели.

"Человек не теряет права на пенсию по старости. Но в сложившейся ситуации мы не знаем куда продолжать выплаты этих пенсий. Также человек может выехать в другое государство и мы продолжим выплату пенсии туда. Или же он выполнит свои обязательства перед Латвией иным способом, и тогда мы продолжим переводить средства на счёт в латвийском банке. Пока же, пока человек не изменил свой нынешний статус, мы выплату пенсии ему приостановили", — объясняет Гара.

Чиновник подчеркнула, что выезд пенсионера на территорию России или Беларуси не означает, что его пенсионные выплаты возобновятся автоматически. Человек должен написать заявление в Пенсионный фонд России и запросить получение назначенной в Латвии пенсии через это учреждение.

"Конечно, это следует сделать самому человеку, поскольку мы многое не знаем. Например, были ситуации, когда получатель латвийской пенсии выезжал на постоянное место жительства в Беларусь. Там тоже действуют те же условия", — отмечает представитель VSAA.

Гара не ответила на вопрос о том, обращались ли оставшиеся без средств пенсионеры-граждане России за социальной помощью в Государственное агентство социального страхования и какой совет там им дали. Отметив, что этот вопрос не находится в компетенции VSAA.

Специалист ведомства прокомментировала также ситуацию с поступлением из России средств для выплат российских пенсий живущим в Латвии российским гражданам.

"В этом месяце деньги за четвертый квартал поступили своевременно. И сейчас проблем с их выплатой нет. Конечно, нельзя исключить повторение задержек в будущем, но пока я не могу сказать, что это какая-то тенденция", — заключила Гара.

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