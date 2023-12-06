Данные последнего исследования международной программы оценки школьников PISA 2022 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что дети учатся неплохо, но не могут вырваться из ловушки "середнячков", заявила агентству LETA член Совета университетов Латвии, бывший министр образования и науки Марите Сейле.

Экс-министр признал — результат хороший, если учесть, что в последние годы бушевала пандемия Covid-19, но все же латвийские школьники никак не могу выбраться из "серяднячков".

Сейле пришла к выводу, что латвийские педагоги неплохо "подтягивают" детей, которые не очень успешны в учебе, но в то же время наиболее способным детям становится скучно, и они не могут развивать свои таланты, чтобы подняться на более высокий уровень.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо раньше выявлять потребности детей. Ведь система образования теряет способных детей уже на этапе 6-7 классов, не имея возможности их заинтересовать и занять, исходя из их запросов. Тем детям, которым тяжело в учебе, нужно помогать сразу, чтобы не было пробелов в изучении предмета, пояснил специалист.

Латвия показывает в исследовании PISA лучшие результаты, чем Литва, но хуже, чем Эстония. Отвечая на вопрос, что стало ключом к успеху Эстонии, Сейле упомянула щедрый объем финансирования, который соседняя страна выделяет на образование, хорошее сотрудничество с Финляндией, а также большую последовательность в реализации реформ системы образования.

Однако при этом Сейле отметила, что Латвия должна учиться не только у тех, у кого дела идут лучше, но и у тех, чьи результаты падают. Из чужих неудач можно сделать выводы, почему это происходит, и не допустить ошибок. При этом мы не должны терять из виду то, чего мы сами хотим достичь, подчеркнул бывший министр образования и науки.

Как уже сообщалось, за четыре года успеваемость латвийских школьников в области математики и чтения снизилась, по естественным наукам — повысилась. Об этом свидетельствуют первые результаты Международной программы оценки школьников PISA 2022 Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР)

Школьники из Сингапура признаны лучшими в мире по версии рейтинга PISA — международного исследования, которое раз в три года оценивает качество обучения 15-летних подростков в различных странах. Учащихся тестируют по трем категориям: чтение, математика и естественные науки.

Достижения латвийских школьников по математике остаются "статистически существенно выше" среднего уровня стран ОЭСР — 472 балла, и в то же время они "существенно не отличаются" от средних достижений учащихся Великобритании, Польши, Австрии, Австралии, Чехии, Словении, Финляндии, Швеции и Новой Зеландии.

Средняя успеваемость латвийских школьников по естественным наукам оценивается в 494 балла, что выше среднего уровня стран ОЭСР — 485 баллов.

В свою очередь, средние достижения латвийских школьников по чтению соответствуют среднему уровню результатов стран ОЭСР — 475 баллов.

В этот раз в исследовании принимала участие 81 страна. Традиционно высокие места в рейтинге занимают азиатские государства, и в этом году, помимо Сингапура, сильные результаты показали китайский анклав Макао, Тайвань, Япония и Южная Корея. Эстония снова стала первой среди европейских стран.

Все эти государства вошли в десятку лучших в мире в каждой из трех категорий.

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