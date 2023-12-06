"У меня нет такого ощущения обреченности, которое тут или там слышим от того или иного эксперта. Но, конечно, мы продолжим настаивать , что, если не будет оказываться поддержка Украине, то это только создаст проблемы в будущем, с которыми придется бороться энергичнее, чем сейчас", — заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Дискуссии шире, чем были в начале войны. Это и дискуссии в США, так как мы видим, что отложено голосование о выделении бюджета на поддержку Украины, что связано с известными внутриполитическими соображениями", — сказал Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что обсуждение бюджетов во всех странах всегда происходит сложно.

"Но в любом случае, конечно, к сожалению, выглядит так, что многие уже привыкли к войне, и начинают думать, что может какая неделя, какой месяц, полтора месяца пройдут и тогда проголосуем. Украина будет бороться, мы помощь отправим и все будет хорошо. Но, к сожалению, это не так, мы очень хорошо понимаем, что сейчас в Украине сражаются и гибнут солдаты, по-прежнему продолжаются обстрелы. И я все же по-прежнему надеюсь и думаю, что голосование в Конгрессе США будет позитивным, финансирование и соответствующая военная поддержка будут продолжены. И в большой мере на европейском уровне, в Европейском совете, идет дискуссия о пакете поддержки в 50 миллиардов евро. Там тоже могут быть достаточно горячие дискуссии. Конечно, ни одно решение не рассматривается как само собой разумеющиеся", — сказал Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что премьер-министру, ответственным министерствам, МИД, министру финансов, дипломатам предстоит большая работа с аналогично думающими государствами на международном уровне.

"То, что Латвия делала, делает и продолжит делать — это работать над тем, чтобы убеждать на всех уровнях, будь-то конгресмены США, будь-то руководители стран и правительств, парламентарии Европейского союза — что нам нельзя расслабляться, что ситуация, скажем так, сложная. Я еще раз хочу сказать — у меня нет такого ощущения обреченности, которое тут или там слышим от того или иного эксперта. Но, конечно, мы продолжим настаивать, что, если не будет оказываться поддержка Украине, то это только создаст проблемы в будущем, с которыми придется бороться энергичнее, чем сейчас", — акцентировал президент: "У нас нет особо иной стратегии как продолжать активно работать со всеми вместе с нашими друзьями, с представителями аналогично думающих государств, чтобы темы Украина не исчезла из повестки дня, а помощь продолжалась. Но да, это не настолько само собой разумеющиеся, как это кому-то иногда кажется, поскольку дискуссии, дебаты и скептики — есть".

"Это долгая война, война требует много ресурсов, много терпения и много энергии", — признал президент Латвии.

Силиня отправится на заседание Евросовета

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила, что на следующей неделе она вместе с другими лидерами стран ЕС будет участвовать в дискуссиях Совета Европы на ту же тему.

"Прогнозирую, что дискуссии будут очень сложными", — сказала Силиня. По словам премьера, речь пойдет о бюджете на ближайшие годы — в том числе о пакете поддержки в объеме 50 млрд евро Украины. Замер "температуры" настроений среди европейских лидеров, выявляет разные аргументы, признала Силиня, но в целом до сих пор Европа в целом была способна договориться.

"Европа должна показать свое единство в этом вопросе. Если нужна какая-то новая стратегия, то об этом мы можем говорить потом, но ранее данные обещания Европа должна выполнять. Это чрезвычайно важно, чтобы мы в этих вопросах были едины. Европа может показать свое лидерство в мировой политике", — сказала глава правительства.

По прогнозам Силини, в следующем году будет обсуждаться вступление Украины в ЕС, и все детали этого процесса. Дискуссии займут не один месяц. "Но в целом, концептуально, на мой взгляд, большинству стран ЕС ясно, что нужно идти вперед, если мы не хотим оставить в серой зоне государство, которое фактически в Европе. Это только еще больше подчинит росссийскому влиянию и создаст риски для безопасности и внешнеполитических интересов Европы", — заключила Силиня.

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