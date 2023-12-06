Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку после заявления депутата Рижской думы Валдиса Гаварса о возможной коррупции в сфере вывоза отходов в Риге. Внимание депутата и члена антикоррупционной комисии РД привлекла особая благосклонность городских властей к одной из компаний-подрядчиц — Eco Baltia Vide. Об этом сообщает NRA.

В своем обращении Гаварс указывает, что сотрудничающие с Рижской думой компании по вывозу и утилизации отходов Eco Baltia Vide, Clean R и Lautus Vide в июне 2022 года повысили тарифы на свои услуги, обосновывая это растущими издержками на топливо. При этом компании работали с огромной прибылью — об этом говорится в исследовании Олафса Звейниекса. Гаварс отмечает, что при невыгодных тарифах достичь таких показателей было бы невозможно.

“Прошло около года с момента указанного повышения цен, и Рижская дума утвердила уже третье повышение тарифов на вывоз мусора (второе было в начале этого года, и это тоже кажется столь же подозрительным и необоснованным). На этот раз это аргументировалось инфляцией и ростом затрат на рабочую силу, что не вызывает сомнений. Но цены на топливо значительно снизились за последний год, при этом снижения тарифов не произошло. Цены на топливо, которые упали примерно на 20%, могут компенсировать рост других расходов”, — считает депутат.

Политик также указал, что новый рост тарифов произошел только на одном из предприятий, сотрудничающих с Рижской думой — Eco Baltia Vide.

“Повышение тарифа распространяется только на одного из трех торговцев отходами — Eco Baltia Vide, в то время как тарифы Clean R и Lautus Vide остаются неизменными, хотя инфляция и рост затрат на рабочую силу являются общими факторами, влияющими на стоимость абсолютно всех видов деятельности и предоставляемых услуг. Это вызывает подозрение, что повышение тарифов не имеет объективного обоснования, а связано только с индивидуальными предпочтениями конкретного одного торговца”, — пишет Гаварс.

Подозрение в необоснованном и искусственно завышенном тарифе Eco Baltia Vide усиливается тем фактом, что важная составляющая цены услуги этого продавца - расходы на топливо - на биологические отходы в равном объеме и на равном расстоянии существенно отличается от расходов на вывоз бытовых отходов, хотя по-логике Гаварса они должны быть идентичными.

“Существует мнение, что повышение тарифов на вывоз мусора активно лоббируют лица, связанные с политической партией "Прогрессивные" — депутаты, избранные от этой партии в Рижскую думу, и фактические спонсоры этой партии, в том числе Eco Baltia Vide”, — отмечает депутат.

Гаварс также указывает, что представители Рижской думы, включая теперь уже бывшего мэра Мартиньша Стакиса, проводили встречи с главой Eco Baltia Vide Янисом Айзбалтсом незадолго до повышения тарифов. Среди участников встреч также называются представители “Прогрессивных” Мартиньш Косовичс, Каспар Бришкенс, Андрис Шуваев, олигарх Андрис Шкеле и его доверенное лицо Харийс Кронгорнс, руководитель полигона “Гетлини” Имантс Стиранс, специалист по связям с общественностью, политолог Филипп Раевский и супруга бывшего советника мэра Риги Мартиньша Стакиса Гинтса Кнокса, владелица и руководительница компании по связям с общественностью и лоббированию Deep White Эгле Клекере-Кнока.

“Подобные встречи произошли как в прошлом году за несколько месяцев до повышения тарифов на вывоз мусора, так и в марте этого года (также за несколько месяцев до повышения тарифов). [...]. Деятельность компании по связям с общественностью и лоббированию Deep White и ее ведущих должностных лиц в целом кажется подозрительной, поскольку основными клиентами этой компании, которые составляют большую часть общего оборота компании, являются именно Eco Baltia Vide и LNK Group, и оба этих торговца по совпадению регулярно выигрывают в государственных закупках, организованных Рижской думой”, — указывает депутат.

По факту полученного заявления в KNAB начата проверка.

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