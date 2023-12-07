Государственный центр содержания образования (VISC) призывает внести поправки в правила Кабинета министров, которые регулируют порядок проведения и работу лагерей, а также пересмотреть порядок получения удостоверения руководителя лагерем и образовательные требования к представителям этой профессии.

Портал Delfi и Латвийское радио сообщили, что несколько девушек выступили с обвинениями в том, что в период с 2013 по 2019 год они подверглись сексуализированному насилию со стороны организаторов лагеря K.I.D. (Совместный проект Delfi и Латвийского радио: первая, вторая и третья части).

Основная обязанность VISC, согласно действующему нормативному регулированию, связана с организацией обучения для руководителей лагерей и содержанием регистра лагерей. Учитывая прозвучавшую информацию о нарушениях прав детей в лагерях, VISC призовет задействованные учреждения — Государственную инспекцию по защите прав детей (VBTAI), Госполицию и самоуправления — разработать поправки и механизмы контроля к существующему правовому регулированию.

Центр считает, что необходимо оценить возможности и ответственность лиц в разных случаях, чтобы была возможность немедленно действовать в ситуациях, когда возникают подозрения о недопустимых действиях со стороны руководителя или другого сотрудника лагеря. В то же время нужно определить требования к каждому сотруднику лагеря, который привлекается к работе с детьми и молодежью, а также установить более жесткие требования для организации лагерей дневного и круглосуточного режима.

VISC отмечает, что осуждает любые противоправные действия, особенно те, которые направлены против детей и молодежи во время образовательного процесса, и за здоровье и благополучие которых несут ответственность взрослые, общество и государство. Все вовлеченные стороны должны реагировать и активно действовать, чтобы предотвратить вероятность подобных событий в будущем, подчеркивают в центре.

Также центр напоминает, что в любой ситуации, когда есть подозрения в противоправной деятельности лиц, нарушающей права детей, нужно немедленно обращаться в VBTAI и Госполиции. VISC призывает родителей не выбирать для своих детей лагеря, которые не зарегистрированы официально, не получили необходимых заключений от госучреждений о согласовании организации лагеря. С лагерем всегда должен быть заключен договор, участники лагеря и их родители должны быть ознакомлены с порядком работы лагеря, мероприятиями и правилами.

Также организаторы лагеря должны предоставить участникам информацию о том, где ребенок или подросток может сообщить о направленных против него нарушениях, а также о призывах к непристойному и нежелательному поведению, отмечает центр. В VISC подчеркивают, что прежде чем ребенок отправится в лагерь, родители должны обсудить с ним ситуации, когда нарушаются его права.

VISC отмечает, что детские и молодежные лагеря должны быть местом, где дети и подростки чувствуют себя в безопасности как эмоционально, так и физически, а родители детей могут быть уверены, что их ребенок находится в безопасности и посещение лагеря не оставит травматических последствий на всю оставшуюся жизнь ребенка.

В то же время VISC выражает благодарность всем тем организаторам и руководителям лагерей, которые добросовестно и ответственно выполняют свои ежедневные трудовые обязанности и будут продолжать оказывать необходимую поддержку детям и молодежи, обучать их новым навыкам и умениям в различных лагерях.

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