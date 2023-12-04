"C самого начала я была шокирована тем, что все друг на друге лежат и обмениваются одеждой", — рассказывает о своих первых впечатлениях участница молодежного лагеря K.I.D. К такому близкому контакту она была не готова. Оказалось, что в лагере K.I.D. личные границы воспринимаются по-другому.

Это вторая статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.

Многие участники и лидеры K.I.D. вспоминают, что в личные границы в лагере были размыты. Например, там практиковалась так называемая "культура обнимашек". Что это означало, как проявлялось и кто был против? Об этом в очередной статье проекта "Обнимашки с лидером".

Что такое K.I.D.?

Название K.I.D. — это аббревиатура из слов "культура", "толерантность", "дружба" (kultūra, iecietība, draudzība). Это молодежная общественная организация с многолетней историей — она была основана в 1996 году и вскоре получила статус клуба ЮНЕСКО. С деятельностью K.I.D. связаны два юрлица, и оба они получили софинансирование от Рижской думы. С 2014-го года на различные мероприятия было получено 50 тысяч евро. Каждое лето K.I.D. проводил лагерь для молодежи.

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