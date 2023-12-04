K.I.D. прекратил свое существование — в отличие от связанного с ним клуба интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". Там ежемесячно собираются сотни молодых людей. Игры клуба помогал организовывать Дмитрий Бочаров, и именно там он познакомился со школьницей Илоной. Сделали ли организаторы "Что? Где? Когда?" выводы из рассказа Бочарова? Как они отреагировали на ситуацию с другим мужчиной, который, по словам участницы клуба, домогался ее?

Это пятая статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.

"Нарисуй на груди зонтик"

Кира (мы изменили имя по ее просьбе) рассказала нам о своем опыте неравных отношений и сексуализированного насилия в клубе "Что? Где? Когда?".

В 2016 году в возрасте 16 лет она начала играть в студенческой лиге клуба и оказалась в компании молодых людей старше себя. Ее сокомандникам было около 24 лет. Кира рассказывает, что вскоре после вступления в клуб один из товарищей по команде, Андрей, начал с ней переписываться. По словам Киры, "он начал писать мне сообщения в стиле "почему мы не познакомились раньше, почему ты не появилась в моей жизни раньше".

Они начали встречаться. Андрей был не только сокомандником Киры в студенческой лиге, но и тренером ее команды школьной лиги. Кира считает, что в этих отношениях она испытала эмоциональное насилие, и не воспринимает их как равные.

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