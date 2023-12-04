"Бог боговый". Так один из участников K.I.D. описывает директора лагеря K.I.D. Дмитрия Бочарова, бородатого мужчину среднего роста. Он был в центре всего — лагерей, мероприятий, интеллектуальных игр. В том числе и в то время, когда несколько молодых женщин подверглись домогательствам. Как выяснили авторы расследования, сам Бочаров тоже стал причиной неприятных моментов, которые пришлось пережить некоторым девушкам, принимавшим участие в лагерях.



Это четвертая статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.



Бочаров, которому сейчас 42 года, очень давно работает с детьми и молодежью. В течение многих лет он организует олимпиады по физике и преподает в университетах. По официальным данным, он был директором 12 лагерей, в том числе K.I.D., а также одним из ключевых людей в школьной лиге клуба интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". Молодым людям, с которыми мы поговорили во время работы над расследованием, он нравился — умный, знающий, ученый. Но несколько девушек со временем увидели другую сторону его личности.