Все началось год назад с поста молодой женщины в Facebook. На фото — несколько молодых девушек и парень на природе. Счастливые, они в смотрят прямо в камеру. Подпись начинается со слов на английском: "Trigger warning! Sexual assault!" [Триггерное предупреждение! Описание сексуализированного насилия! — ред.]. Дальше идет рассказ об отношениях между девушкой и лидером молодежного лагеря K.I.D., в который она ездила. "Он начал меня душить", — пишет девушка. Проект "Обнимашки с лидером" — о том, что произошло дальше и на что проливает свет эта история.

Это первая статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.

Пост в Facebook собрал почти 200 комментариев, и несколько других молодых женщин поделиться своими историями. В них упоминается уже не одно, а три имени. В том числе и имя директора лагеря.

В рамках расследования "Обнимашки с лидером" журналисты портала Delfi и Латвийского радио взяли интервью у восьми молодых женщин, которые поделились тем, что пережили в молодежных организациях — летних лагерях K.I.D. и студенческой лиге "Что? Где? Когда?". Это история о дисбалансе власти, размытых границах, сексуальном интересе и внимании к девушкам-подросткам со стороны взрослых мужчин, которых никто не остановил.

"С тобой, юной и невинной"

Марина (имя изменено) впервые пришла в лагерь K.I.D. в 16 лет. Именно там она познакомилась с 35-летним Павлом Веретенниковым по прозвищу Вермут. Был день спорта, и она, расстроенная своими результатами, сидела в стороне от остальных.

Марина вспоминает, что Вермут подсел к ней и предложил кофе. Завязался разговор. Потом — во время лагеря — они не общались, но позже Вермут стал регулярно писать Марине, приглашать на мероприятия K.I.D. и в гости, предлагал ей выпить. Так продолжалось всю осень 2016 года. Сейчас Марина трактует это как "груминг" (установление эмоциональных связей с несовершеннолетними для дальнейшей сексуальной эксплуатации — ред.). Тогда она этого слова не знала.

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