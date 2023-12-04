Человек, который может вдохновить и с которым хочется дружить. Гуру, который всегда может дать совет. Нравится девушкам. Так бывшие активисты K.I.D. описывают лидера Павла Назарова по прозвищу Павдик. Несколько молодых женщин, которые были участницами лагеря, говорят, что пострадали от его действий. В этой статье они рассказывают о том, что пережили, а Назаров озвучивает свою версию.

Это третья статья расследования "Обнимашки с лидером". Над расследованием работали журналисты Латвийского радио и Delfi.

Павел Назаров — один из "ветеранов" K.I.D. Впервые он попал в лагерь в 2003 году. Назаров — близкий друг директора лагеря Дмитрия Бочарова и Павла Веретенникова, о котором мы писали в первой статье цикла.

Павдик тоже появлялся в первой статье: Марина доверилась ему и рассказала о ситуации с Веретенниковым. Павдик утешал и поддерживал Марину, но нет признаков того, что он пытался добиться исключения Веретенникова из организации.

Три женщины рассказали Delfi и Латвийскому радио о том, как они пострадали от рук Назарова. Эти события происходили в разные годы, но во всех случаях девушки были участницами K.I.D. Или, как их неофициально именовали в лагере, "детьми".

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