Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки Министерства благосостояния о назначении пенсионных доплат за страховой стаж, который был накоплен до 31 декабря 1995 года.

До сих пор доплаты к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, были предусмотрены только для тех пенсий, которые были назначены до 31 декабря 2011 года. Если же пенсия назначена с 2012 года, доплата к ней не предусматривалась, что создавало неравномерную ситуацию по сравнению с теми людьми, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.

В результате доплаты не получали 35,2% из всех получателей пенсий по возрасту и 45,9% получателей пенсий по инвалидности, имевших страховой стаж до 1995 года.

Доплаты будут вводить постепенно - в соответствии с годами назначения пенсии. В 2024 году их планируется назначить людям, которые вышли на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Размер доплаты за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет таким же, как и для тех людей, которые вышли на пенсию с 1 января 1997 года - 1,52 евро за один год страхового стажа.

В 2025 году доплаты будут назначены тем, кто вышел на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, а в 2026 году доплату получат люди, ставшие пенсионерами в 2018, 2019 и 2020 годах. В 2027 году доплаты будут назначены тем, кто вышел на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, а в 2028 году их получат люди, которые начали получать пенсию с 2024, 2025 и 2026 годов. Между тем, в 2029 году доплаты будут назначены тем людям, которые вышли на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Для обеспечения адаптации информационно-технологических систем Госагентства социального страхования к изменениям правовых норм лицам, которые с 1 января 2024 года получат право на доплату за страховой стаж, накопленного до 31 декабря 1995 года, доплата будет назначена с 1 января 2024 года и выплачена вместе с пенсией за апрель.

Решение по доплатам планируется развивать как “базовую пенсию” - дополнительную пенсию, финансируемую из основного бюджета государства, для всех получателей пенсии по возрасту, чтобы решить проблему низкого уровня замещения доходов сегодня и особенно в будущем, пояснили в Минблаге.

Ранее сообщалось, что 26 сентября правительство выделило 36,8 миллиона евро на реализацию приоритетных мер в сфере благосостояния в 2024 году.

Для обеспечения постепенного назначения доплат за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, в 2024 году необходимо 14,5 миллиона евро.

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