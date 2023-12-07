На данный момент кандидатура нового посла Латвии в Италии находится в процессе согласования, сообщили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел (МИД). Новый посол заменит на этой должности бывшего политика Солвиту Аболтиню, которая последние пять лет занимала пост посла в Италии.