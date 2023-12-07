На данный момент кандидатура нового посла Латвии в Италии находится в процессе согласования, сообщили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел (МИД). Новый посол заменит на этой должности бывшего политика Солвиту Аболтиню, которая последние пять лет занимала пост посла в Италии.
В МИД добавили, что подробная информация о лице, выдвинутом на должность посла, не может быть публично раскрыта до получения согласия соответствующего государства.
Дальнейшее назначение посла Аболтини на дипломатическую службу также находится в процессе согласования.
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