Заболеваемость ковидом в Латвии сохраняется на высоком уровне. И до весны эта ситуация не изменится. Более того, она может ухудшиться на фоне ожидаемой эпидемии гриппа, рассказал в утренней программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Статистика говорият, что ситуация продолжает ухудшаться. ­Если две недели назад каждый пятый пациент, обратившийся к семейному врачу пациент, жаловался на островирусные или бактериальные инфекции, то сейчас их число увеличилось до 25%. Но год назад эти показатели были выше, напоминает специалист.

"Высокой остается и заболеваемость ковидом. Процент позитивных образцов при тестировании заболевших в Латвии составляет 33%. Для сравнения: в среднем по ЕС этот показатель составляет 18%. Каждый третий заболевший – ковид, не грипп не аденовирус. Именно ковид. Конечно, есть и другие инфекции. Но их удельный вес не более 2%", — говорит Перевощиков.

307 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в больницах в тяжелом состоянии. И их число продолжает увеличиваться.

"Мы еще не вышли на плато. Все время находимся в помещениях, не носим маски. Поэтому нет основания для прекращения инфекции. Так что ковид никуда этой зимой и весной не исчезнет. Постоянная высокая заболеваемость будет сохранится. Сохранится и госпитализация тяжелых пациентов", — отметил эпидемиолог.

Госпитализацию тяжелых пациентов ухудшит эпидемия гриппа. Но пока, отмечает Перевощиков, заболеваемость гриппом низкая. Поэтому важно, чтобы пожилые и люди из остальных групп риск своевременно вакцинировались.

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