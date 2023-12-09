29% латвийских школьников хотя бы раз в месяц подвергались той или иной форме насилия, что является самым высоким показателем среди стран ОЭСР, свидетельствуют результаты Международной программы оценки учащихся PISA 2022 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

За Латвией следуют такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. В среднем в странах ОЭСР с буллингом со стороны других детей, например, насмешками, угрозами или физическим насилием, сталкивались 20% школьников.

По сравнению с 2018 годом частота случаев преследования в целом и отдельных его видов в Латвии и в странах ОЭСР статистически значимо снизилось, но все еще остается высокой, отметили исследователи. Чаще насилию в странах ОЭСР подвергаются мальчики и школьники с более низким социально-экономическим статусом семьи, но в Латвии в 2022 году этих различий больше не зафиксировано.

28% латвийских школьников в своей школе наблюдали вандализм, 26% — молодежные банды, 23% — драку, в которой кто-то пострадал, 20% слышали угрозы свести с кем-то счеты. 12% школьников видели, как в школу приносили огнестрельное оружие или нож.

Насилие в школе заставляет детей чувствовать себя неуверенно, осложняет работу учителей, мешает строить прочные связи внутри школы и со школой. Для латвийских школьников индекс чувства безопасности составляет 0,15. Значительно безопаснее чувствуют себя в школе и за ее пределами мальчики, а также учащиеся из семей с высоким социально-экономическим статусом и сельских школ. Чувство безопасности латвийских школьников не зависит от того, учатся ли они в рижских, сельских или городских школах.

С ощущением безопасности в школе тесно связано чувство принадлежности. У латвийских школьников оно слабее, чем в среднем по странам ОЭСР — значение индекса, характеризующего чувство принадлежности к школе, отрицательное. Это означает, что латвийские школьники чаще соглашались с такими утверждениями, как "Я чувствую себя отверженным в школе", "Мне нелегко заводить друзей", "Я чувствую себя странным и неуместным", "Я чувствую себя одиноким", "Я не думаю, что нравлюсь другим".

Исследователи отмечают, что в среднем во всех странах ОЭСР чувство принадлежности к школе за четыре года ослабло, однако у латвийских и эстонских школьников оно почти не изменилось в период дистанционного обучения.

Кроме того, данные позволяют сделать вывод, что школьники с более сильным чувством принадлежности к своей школе более удовлетворены жизнью — при росте индекса принадлежности на одну единицу удовлетворенность жизнью увеличивается на 1,02 пункта.

Латвийские пятнадцатилетние школьники в целом довольны своей жизнью, однако уровень удовлетворенности по сравнению с 2018 годом существенно снизился — с 7,16 в 2018 году до 6,76 в 2022 году. В Латвии относительное количество очень довольных жизнью школьников уменьшилось, а количество недовольных немного выросло — 24% и 15% соответственно.

В целом по странам ОЭСР уровень удовлетворенности жизнью у школьников снизился, говорится в исследовании. В соседних странах он несколько выше — 6,91 в Эстонии, 7,41 в Финляндии и 7,14 в Литве.

Исследование проводилось в 37 странах ОЭСР и 44 странах-партнерах, в нем приняли участие около 690 000 школьников в возрасте 15 лет, из Латвии — 5373 подростка.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram