Латвия получит противокорабельные ракетные системы Naval Strike Missile (NSM). Сумма контракта составляет 105 миллионов долларов (97,4 миллиона евро), причем большую часть расходов будет нести американская сторона. Об этом сообщает агентство LETA.

В пятницу, 8 декабря, министр обороны Андрис Спрудс и посол США Кристофер Робинсон объявили о заключении соглашения на покупку системы NSM.

Как указал Спрудс, NSM обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность судоходных путей и при необходимости будет интегрирована в общую систему обороны альянса.

Общая сумма контракта составляет 105 миллионов долларов. Значительную финансовую поддержку в приобретении противокорабельной ракетной системы оказывают США — партнеры покрыли 70% от общей суммы контракта. Латвия оплатит оставшиеся 30%.

NSM - это противокорабельная ракетная система, способная поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 185 километров. Эта ракетная система используется странами-членами НАТО, такими как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды. Радиус действия системы составляет около 200 километров.

Развертывание NMS планируется начать с 2026 года, полностью функциональной система должна стать в 2027 году. Спрудс не раскрыл подробностей, где именно система будет развернута.

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