В пятницу, 8 декабря, министр обороны Андрис Спрудс и посол США Кристофер Робинсон объявили о заключении соглашения на покупку системы NSM.
Как указал Спрудс, NSM обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность судоходных путей и при необходимости будет интегрирована в общую систему обороны альянса.
Общая сумма контракта составляет 105 миллионов долларов. Значительную финансовую поддержку в приобретении противокорабельной ракетной системы оказывают США — партнеры покрыли 70% от общей суммы контракта. Латвия оплатит оставшиеся 30%.
NSM - это противокорабельная ракетная система, способная поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 185 километров. Эта ракетная система используется странами-членами НАТО, такими как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды. Радиус действия системы составляет около 200 километров.
Развертывание NMS планируется начать с 2026 года, полностью функциональной система должна стать в 2027 году. Спрудс не раскрыл подробностей, где именно система будет развернута.