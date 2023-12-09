В Латвии продолжает расти число новых случаев Covid-19. Растет количество стационарных больных, а также смертей от коронавируса. Данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) показывают только лабораторно подтвержденные случаи, а количество заболевших в стране может быть гораздо больше. Об этом сообщает LSM.lv.

Жителей, особенно находящихся в группах риска, по-прежнему призывают вакцинироваться. Однако активность низкая.

На минувшей неделе лабораторно подтверждено 329 случаев Covid-19. Это почти на 22% больше, чем неделей ранее. Согласно данным SPKC, наблюдается рост пациентов в стационарах — 12 с тяжелым течением заболевания, на минувшей неделе также зарегистрировано 23 случая смерти. Доминирующим штаммом коронавируса в этом сезоне является омикрон.

В SPKC подчеркнули, что в данных видны только лабораторно подтвержденные случаи, на самом число заболевших в стране может быть значительно выше.

"Мы видим, что конец октября, середина ноября отмечены умеренным ростом. Соответственно, от недели к неделе. Далее, если смотреть с середины ноября, количество заболевших увеличивается и рост идет быстрее. Существующие виды омикрона, которые сейчас циркулируют в Латвии, а также во второй половине прошлого сезона — их нельзя сравнивать с клиническим течением, как было раньше. Поэтому нет необходимости в обширном тестировании, которое было раньше ", — отметила представитель SPKC Илзе Арая.

Каждую неделю в больницу поступают больше десяти новых пациентов. Там есть и специальное ковид-отделение.

"У наших пациентов есть сопутствующие заболевания. Они уже являются тяжелыми больными из-за обострения сопутствующих заболеваний. Поэтому и инфекция Covid-19 редко протекает легко. В больнице нет легких пациентов, сегодня в больницах тяжелые пациенты. Во всех. Поэтому… Для них, если накладывается другая инфекция, основное заболевание может стать судьбоносным, поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и начать лечение", — рассказала главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Профессор подчеркнула, что даже совершенно здоровый человек не застрахован от тяжелого течения болезни. Жители также замечают, что все больше окружающих болеют именно Covid-19.

По-прежнему рекомендуется вакцинация от заболевания. Особенно для людей с хроническими заболеваниями. Зачастую именно семейным врачам приходится убеждать в этом своих пациентов. Однако, по словам профессора, в прививочных кабинетах нет больших очередей.

"В кабинете вакцинации Центра инфектологии прививки делают дважды в неделю. По вторникам и четвергам. Число тех, кто приходит на вакцинацию колеблется от 30 до 50. Бывают и дни, когда приходит около 10 пациентов. Надо сказать, что активность жителей гораздо выше, чем в отношении гриппа", — заявила Розентале.

Главный врач Центра инфектологии подчеркнула, что коронавирус является сезонным заболеванием. Осенью и зимой его распространение шире, а ближе к весне ситуация улучшается.

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