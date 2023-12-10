С 10 декабря в Латвии вступает в силу новый график движения поездов с изменениями на всех маршрутах, сообщили агентству LETA представители AS "Pasažieru vilciens".

График не только адаптирован к изменению привычек пассажиров в поездках с наступлением холодов, но и включает постепенный переход на интервальный график в электрифицированной зоне. Планируемый запуск новых электропоездов позволит увеличить регулярность рейсов в самые популярные утренние и дневные часы в электрифицированной зоне.

В первоначальный период пассажирские перевозки по-прежнему будут обеспечиваться 23 электропоездами в электропоездной зоне, но с несколько большей интенсивностью. А в неэлектрифицированной зоне дополнительно запланированы ежедневные рейсы в Сигулду в 10:00 и из Сигулды в 12:07, которые раньше осуществлялись только в праздничные дни летних месяцев.

Также c 10 декабря отменены три рейса поездов в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, чтобы обеспечить выполнение нового расписания поездов.

Pasažieru vilciens сообщает, что отменены поезда Кемери (в 5:09) — Рига (в 6:08), Айзкраукле (в 6:06) — Рига (в 7:30) и Саулкрасты (в 6:29) — Рига (в 7:29).

Расписание поездов, опубликованное на сайте vivi.lv, которым управляет Pasažieru vilciens, и в мобильном приложении Vivi Latvija, которое показывает расписание на десять дней вперед, уже включает указанные изменения в графике движения.

"Vivi" — новый бренд железнодорожных пассажирских перевозок, принадлежащий компании "Pasažieru vilciens".

За 9 месяцев этого года оборот Pasažieru vilciens составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом прибыль компании снизилась на 21% — до 458 074 евро.

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