В воскресенье утом несколько поездов по маршруту Рига-Елгава были отменены из-за ошибки диспетчера, сообщает акционерное общество Pasažieru vilciens.

В частности, 20 ноября были отменены рейсы поездов в 7:40 из Риги и в 8:37 из Елгавы. Проблемы возникли перед остановкой "Далбе".

Как пояснили в компании Pasažieru vilciens, из-за ошибки диспетчера Latvijas dzelzceļš поезд в 7:40 утра был отправлен из Риги в Елгаву по железной дороге, в контактной сети которой нет напряжения. В результате электричка доехала лишь до остановки "Далбе".

Учитывая, что поезд остановился примерно в ста метрах от остановочного пункта "Далбе", пассажиры направились туда, чтобы следующим поездом продолжить путь в Елгаву. Следующий поезд прибыл в Далбе быстрее, чем можно было бы заказать автобус, подчеркивает Pasažieru vilciens.

Pasažieru vilciens приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщалось, с 13 ноября по 9 декабря введены значительные изменения в расписании поездов на Елгавском направлении. Изменения коснулись 56 рейсов — 28 из Елгавы в Ригу и 28 в обратном направлении.

Изменения введены для того, чтобы предприятие Latvijas dzelzceļš могло выполнить необходимые работы по проекту увеличения скорости движения поездов на участке Торнякалнс-Елгава.

Из-за этих работ изменения коснутся также 11 рейсов в Тукумс и одного на Скултском направлении.

Цель проекта — сократить время проезда между станциями и повысить безопасность движения на переездах. Latvijas dzelzceļš модернизирует более 100 километров железнодорожной инфраструктуры на участках Рига-Елгава и Лиелварде-Скривери. Планируется оборудовать железнодорожные переезды новыми системами сигнализации и автоматическими барьерами, перестроить геометрию путей и обновить контактные сети.

Расписание на сайте Pasažieru vilciens и в приложении уже включает эти изменения.

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