В Рижской Восточной клинической университетской больнице торжественно открыт Центр аутоиммунных заболеваний, сообщает пресс-служба медицинского заведения.

Новый центр аутоиммунитета в Восточной больнице основан с целью проведения глубоких научных исследований аутоиммунных заболеваний и содействия более активному участию врачей больницы и резидентов в области научно-исследовательской деятельности, а также международного сотрудничества.

Ведущие врачи Восточной больницы различных специальностей – ревматологии, неврологии, эндокринологии и другие - в сотрудничестве с Рижским университетом им. П.Страдиня (RSU) будут участвовать в различных международных грантовых исследованиях и начнут создание платформы исследовательских данных.

"Это позволит в будущем публиковаться в авторитетных международных изданиях, тем самым улучшая возможности лечения пациентов с аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями", - отмечает пресс-служба больницы.

Фото: aslimnica.lv

На открытии Центра аутоиммунитета присутствовали ведущие врачи, специалисты и руководство больницы, посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорта-Палги и зарубежные партнеры по сотрудничеств.

По видео-связи с открытием центра поздравил профессор Иегуда Шенфельд из Медицинского центра Шиба, израильского центра научных исследований аутоиммунных заболеваний.

Фото: aslimnica.lv

Аутоиммунные заболевания – это заболевания с неизвестной причиной и сложным, неясным патогенезом. В результате заболевания иммунная система человека воспринимает собственные клетки и ткани как чужеродные и начинает их атаковать. Аутоиммунные заболевания могут поражать любые органы и системы органов. Заболевания проявляются разными симптомами и признаками.

К числу наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний относятся, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, псориаз, системная красная волчанка, целиакия, диабет 1 типа, тиреоидит Хашимото.

Фото: aslimnica.lv

Диагностика аутоиммунных заболеваний может быть трудной и часто требует междисциплинарного подхода. Аутоиммунные заболевания являются хроническими, и пациент нуждается в длительном наблюдении и лечении для уменьшения симптомов и поддержания постоянного состояния здоровья.

Руководителем центра стал врач-ревматолог Михаил Тарасов. По его словам, "цель нового центра – обеспечить устойчивую и современную диагностику, лечение и исследовательскую работу аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний в соответствии с с лучшими условиями клинической практики и приоритетными направлениями. Мы планируем улучшить создание и внедрение алгоритмов ранней диагностики, исследования и лечения этих заболеваний за счет создания многопрофильных советов".

Фото: aslimnica.lv

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