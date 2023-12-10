10 декабря состоялся ежегодный съезд "Национального объединения". Председателем политической силы переизбран Райвис Дзинтарс. За него проголосовали 229 делегатов съезда, против - 30.

Райвис Дзинтарс возглавляет "Национальное объединение" с 2018 года, а до этого несколько лет он был сопредседателем этой политической силы.

На выборах в Европарламент в 2024 году от "Национального объединения" будут баллотироваться 18 политиков.

Наряду с Робертом Зиле, Инарой Мурниеце и Рихардом Колсом кандидатами на выборах в Европарламент будут депутаты Сейма Эдвинс Шноре, Илзе Индриксоне и Янис Грасбергс, а также бывший министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс.

Среди кандидатов будут и несколько депутатов самоуправлений — депутат думы Резекненского края Эрика Тейрумниека, депутат Рижской думы Юргис Клотиньш, депутат думы Балвского края Айя Межале, депутат думы Южно-Курземского края Андрис Янковскис, депутат думы Елгавского края Оскарс Цирулис, депутат думы Салдусского края Робертс Сипениекс и депутат Резекненской думы Язепс Корсакс.

Среди кандидатов на выборах в Европарламент - руководитель Рижского отделения "Национального объединения", бывший депутат Сейма Гиртс Лапиньш, бизнесмен Андрис Чуда, представители молодежной организации "НО" - Робертс Озолс и Атис Гридюшко.

Под первым номером на выборах в ЕП от "Национального объединения" будет стартовать Роберт Зиле.

Ближайшие выборы в Европарламент запланированы на начало июня 2024 года.

В настоящее время Латвию в ЕП представляют Андрис Америкс ("Честь служить Риге"), Иварс Иябс ("Обединенный список"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Даце Мельбарде ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии") и Роберт Зиле от "Национальногь обеъединения".

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