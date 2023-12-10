10 декабря состоялся ежегодный съезд "Национального объединения". Председателем политической силы переизбран Райвис Дзинтарс. За него проголосовали 229 делегатов съезда, против - 30.
Райвис Дзинтарс возглавляет "Национальное объединение" с 2018 года, а до этого несколько лет он был сопредседателем этой политической силы.
В новое правление партии вошли Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Угис Митревичс, Янис Витенбергс, Наурис Пунтулис, Янис Грасбергс, Эдгарс Кристапс Рупейкс, Роберт Зиле, Артур Бутанс, Рихардс Колс, Янис Домбрава, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Андрис Чуда, Янис Эглитис и Имантс Парадниекс.
На выборах в Европарламент в 2024 году от "Национального объединения" будут баллотироваться 18 политиков.
Наряду с Робертом Зиле, Инарой Мурниеце и Рихардом Колсом кандидатами на выборах в Европарламент будут депутаты Сейма Эдвинс Шноре, Илзе Индриксоне и Янис Грасбергс, а также бывший министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс.
Среди кандидатов будут и несколько депутатов самоуправлений — депутат думы Резекненского края Эрика Тейрумниека, депутат Рижской думы Юргис Клотиньш, депутат думы Балвского края Айя Межале, депутат думы Южно-Курземского края Андрис Янковскис, депутат думы Елгавского края Оскарс Цирулис, депутат думы Салдусского края Робертс Сипениекс и депутат Резекненской думы Язепс Корсакс.
Среди кандидатов на выборах в Европарламент - руководитель Рижского отделения "Национального объединения", бывший депутат Сейма Гиртс Лапиньш, бизнесмен Андрис Чуда, представители молодежной организации "НО" - Робертс Озолс и Атис Гридюшко.
Под первым номером на выборах в ЕП от "Национального объединения" будет стартовать Роберт Зиле.
Ближайшие выборы в Европарламент запланированы на начало июня 2024 года.
В настоящее время Латвию в ЕП представляют Андрис Америкс ("Честь служить Риге"), Иварс Иябс ("Обединенный список"), Сандра Калниете ("Новое Единство"), Даце Мельбарде ("Новое Единство"), Нил Ушаков ("Согласие"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Татьяна Жданок ("Русский союз Латвии") и Роберт Зиле от "Национальногь обеъединения".