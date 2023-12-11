С пятницы, 15 октября, новые электрички Škoda Vagonka начнут курсировать из Риги сразу по нескольким маршрутам, сообщил в программе TV3 "900 секунд" председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

По его словам, чешская компания готова передать Pasažieru vilciens 15 новых поездов, и процесс приемки этих поездов еще продолжается. Все 32 поезда планируется доставить к середине следующего года. "Посмотрим, удастся ли им придерживаться этого плана", - добавил Григулис.

Григулис сообщил, что с вводом в эксплуатацию новых электропоездов старые поезда перестанут использоваться и "будут очень редким явлением".

Есть несколько планов относительно старых поездов, в том числе аукцион, и интерес к ним проявили, например, Грузия и Казахстан. Интерес к поездам проявила и Украина, и может быть принято политическое решение о продаже либо передаче поездов Украине, рассказал Григулис.

Как сообщалось, первые два вагона новых поездов Škoda Vagonka доставила в Ригу в июне 2022 года. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов и рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места для пассажиров. Поезда могут развивать скорость до 160 километров в час.

Затраты на приобретение новых поездов составляют 257,889 млн евро.

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