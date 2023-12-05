Новые пассажирские электропоезда под брендом Vivi (ранее Pasažieru vilciens) начнут ходить по маршруту Рига-Дубулты в середине декабря. Первый рейс запланирован 15 декабря, подтвердили Delfi на предприятии Pasažieru vilciens. Если поезда действительно выйдут на пути, 14-летняя сага о покупке Латвией новых поездов наконец закончится.

80% и спасибо другим

Конечно, после такого долгого ожидания свою радость трудно сдержать. Возможно, это и случилось с контент-менеджером Новой консервативной партии (JKP), который в ответ на новость о том, что новые электрички готовы к первым поездкам, написал в Twitter-аккаунте партии: "Спасибо @Talis_L из JKP, что в Латвии будут современные электропоезда! Вклад Т. Линкайтса — по крайней мере 80%".