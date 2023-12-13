Латвия и другие страны должны совместно выступить против решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в нейтральном статусе на Парижских Олимпийских играх 2024 года, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Глава правительства выразила сожаление по поводу вышеупомянутого решения МОК, заявив, что оно ставит латвийских спортсменов в напряженную ситуацию. "Я не думаю, что им следовало делать такой выбор. Я надеялась, что международные организации смогут сами сделать выбор", — сказал премьер-министр.

Премьер-министр сообщила, что по поводу решения МОК идут консультации со скандинавскими странами, а также с Польшей и Украиной. Чем больше стран займут общую позицию по этому вопросу, тем сильнее будет послание, адресованное МОК, считает Силиня.

Глава Кабинета министров не ответила конкретно, когда будет ясность с дальнейшими действиями Латвии и других стран, но выразила надежду, что, возможно, МОК, видя недовольство ряда стран, изменит свое решение.

Как уже сообщалось, МОК в пятницу разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в нейтральном статусев на Олимпийских играх следующего года в Париже.

Латвия в первую очередь будет ждать мнения Украины и решения о дальнейших действиях, сообщили агентству LETA ранее в Министерстве образования и науки.

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