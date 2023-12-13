Оптимизация Латвийского Университета и повышение его международного рейтинга. Такие задачи стоят перед новым ректором вуза, рассказал в утренней программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 нынешний ректор Индрикис Муйжниекс.

"Будем говорить откровенно, что снижение некоторых рейтингов – правда.

Главным образом, это связано с изменением подхода к некоторым статистическим данным "Напортачило" то, что медицинские публикации вуза, написанные совместно с больницами, были исключены из рейтинга", — отмечает руководитель ЛУ. Сказывается на рейтинге и увеличение числа студентов из-за объединения с региональными вузами.

В то же время, по данным Муйжниекса, в отдельных областях исследований ЛУ находится в середине рейтинга лучших высших учебных заведений. Например, в сфере медицины. Здесь вуз был в числе 300-тых.

"За последние восемь у нас общее количество пунктов полученных рейтингов – рост в два раза больше, чем у Тартусского университета. Наша сильная сторона – наука", — гордится собеседник программы.

Еще один вызов для нового руководителя alma mater – оптимизация факультетов. Муйжниекс видит в ней много плюсов.

"Это позволит студентам свободно выбирать дополнительные модули обучения. Также идет объёдинение с научными институтами, что дает добавочную стоимость в виде занятий практической исследовательской деятельностью", — отмечает ректор.

В конкурсе на должность ректора ЛУ участвовали 24 кандидата. На финишную прямую вышли Сигне Балиня и Гундарс Берзиньш.

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