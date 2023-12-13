Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил закон о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой — Стамбульской конвенции) — сегодня, 13 декабря, международный документ вступил в силу.

"Рижский замок не получил никаких возражений или претензий", — сообщил президент. По его словам, декларация, которую Латвия присоединила к Стамбульской конвенции, полностью убеждает в том, что международный документ соответствует Сатверсме. Напомним, что Латвия сделала оговорку в законе о ратификации, сославшись на Сатверсме. "Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей", — гласит, напомним, 110-я статья Сатверсме.

"Дальше вопрос в том, как практически выполнять конвенцию, чтобы действовали все те механизмы, чтобы они были в распоряжении наших соответствующих государственных и муниципальных учреждений", — подчеркнул президент Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

В свою очередь, Силиня отметила, что Стамбульская конвенция вступила в силу уже сегодня, и "это исторический день".

"Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые писали и мне лично, и депутатам Сейма, делились своими историями, рассказывали публично о том, что значит семейное насилие, как трудно вырваться из семейного насилия. Что это психологически, а часто и физически деградирующее положение. Без вас мы бы этого не сделали, благодаря вам Стамбульская конвенция вступила в силу", — сказала Силиня: "Но на этом ничего не заканчивается, а только продолжится. Нам нужно делать следуюющие шаги для укрепления защиты людей, которые страдают от насилия".

О чем говорится в Стамбульской конвенции?

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была подписана в Стамбуле 11 мая 2011 года, отсюда и обиходное название. С полным текстом конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь, вступила в силу 1 августа 2024 года. С полным текстом конвенции на русском языке можно ознакомиться здесь.

Конвеция дает следующие важные определения:

"Насилие в отношении женщин" понимается как нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному признаку, которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или экономическому ущербу или страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни";

"Домашнее насилие" означает все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва".

Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизацию.

Вопреки бытующему мнению о том, что документ носит декларативный характер, в Стамбульской конвенции достаточно четко прописаны практические оказания поддержки жертвам насилия. Государства, ратифицировавшие конвенцию, должны обеспечить:

создание специализированных служб поддержки (отдельно оговаривается, что должны существовать центры поддержки жертв сексуального насилия, обеспечивающие медицинское и судебно-медицинское обследование);

доступ к механизмам подачи индивидуальных или коллективных жалоб;

убежище для безопасного размещения жертв насилия — в первую очередь, женщин с детьми;

функционирование общегосударственных бесплатных горячих телефонных линий, дающих возможность получить информацию и консультации при соблюдении конфиденциальности и анонимности;

защиту детей, пострадавших от насилия, а также детей, являющихся свидетелями насилия, оказание им психосоциальной помощи;

поощрение информирования об актах насилиях свидетелями.

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