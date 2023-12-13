Юридическая комиссия Сейма отказалась поддержать поправки к закону, которые предполагают лишение водительских прав прав за превышение скорости дорожного движения более чем на 30 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv за несколько дней были собраны тысячи подписей против соответствующего предложения Министерства внутренних дел, одобренного Министерством сообщения.

Следующее заседание комиссии по указанным поправкам может состояться в январе.

Действующий закон предполагает лишение прав за превышение скорости от 51 и более километров в час.

Уже сообщалось, что в будущем также планируется резко ужесточить штрафы за совершение трагического ДТП в состоянии алкогольного опьянения в дополнение к основному наказанию. Штраф может составить от 6200 до 3,1 млн евро.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения (если оно не получено или не изъято) и в состоянии опьянения в качестве обязательного дополнительного наказания предполагается ввести штраф в размере от 1 860 до 620 000 евро.

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