В четверг, 14 декабря, Сейм Латвии единогласно поддержал в окончательном чтении внесенные президентом страны Эдгаром Ринкевичем поправки в Уголовный закон, предусматривающие ужесточение наказаний за преступления против государства.

За антигосударственные деяния будут увеличены минимальные наказания, исключены альтернативы тюремному заключению и увеличен максимальный срок тюремного заключения.

“Разворачивающаяся война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии. Регулирование, содержащееся в уголовном праве, должно быть адекватным существующей опасности, оно не должно быть непропорционально слабым по сравнению с потенциальным ущербом государственным и общественным интересам”, — поясняют авторы законопроекта.

За объединение в организованную группу с целью осуществления антилатвийской деятельности больше не будет применяться временное лишение свободы и альтернативное наказание – общественные работы.

Поправки к закону предусматривают наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок до восьми лет вместо установленных в настоящее время пяти лет. Также предусмотрено, что к виновным может быть применен дополнительный штраф — конфискация имущества.

Если преступление совершено государственным должностным лицом, ответственным за предприятие или организацию, наказание может составить от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без.

За помощь иностранцу, иностранной организации или иностранному государству в антилатвийской деятельности будет применяться лишение свободы на срок от года до десяти лет с конфискацией имущества или без. Кроме того, за такое уголовное преступление больше не будет применяться временное лишение свободы, общественные работы и штраф.

В случае оказания помощи иностранному государству группой лиц, должностным лицом, ответственным сотрудником предприятия или организации, виновный может быть наказан лишением свободы на срок от трех до 20 лет с конфискацией имущества или без.

Также ужесточается ответственность за шпионаж. Минимальный срок лишения свободы составит один год, а также предусматривается возможность применения дополнительного штрафа – конфискации имущества. Организация или осуществление шпионажа может грозить пожизненным тюремным заключением, либо тюремным заключением на срок от восьми до 20 лет с конфискацией имущества или без него, а также надзором после освобождения на срок до трех лет.

Уголовный закон также дополнен новой статьей, предусматривающей ответственность в случае нарушения лицом запрета на организацию или проведение учений военно-тактических задач или участие в них. Такое нарушение закона может караться тюремным заключением сроком до пяти лет, временным лишением свободы, надзором после освобождения или штрафом.

За распространение заведомо ложных сведений о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества, материалов или взрывного устройства в учреждении, на предприятии или другом объекте, и это ложное заявление будет направлено против двух или более объектов, может быть применено тюремное заключение сроком до четырех лет, временное лишение свободы, надзор после освобождения или штраф.

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