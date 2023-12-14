Приоритетом моей работы в Министерстве культуры является толерантное общество, заявила в четверг министр культуры Агнесе Логина на конференции, посвященной языку ненависти.

Логина признала, что, приступив к работе, она столкнулась с враждебным и унизительным отношением не только из-за своих политических взглядов, но и из-за возраста и пола. В то же время она убеждена, что конкурирующие политические идеи нужно отстаивать в уважительной манере.

"Уважительное, толерантное окружение и общество - приоритет моей работы в Министерстве культуры, и мы постараемся воплотить его как в политике сплоченности, так и в качестве министерства-координатора плана по сокращению расизма и антисемитизма. Мы не боимся и не будем уклоняться от решения этих вопросов", - сказала Логина.

Кроме того, министерство продолжит работу по созданию более толерантной и безопасной среды в латвийских университетах, а также продолжит повышать осведомленность специалистов в различных областях о многообразии общества.

Логина также отметила работу средств массовой информации. По ее мнению, важно, чтобы СМИ отражали разнообразие мнений уважительным образом, используя уважительные формулировки и не укрепляя стереотипы.

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