В пятницу, 15 декабря, в Латвии начнут курсировать три новых электропоезда Škoda Vagonka. Они повезут пассажиров в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а в направлении Елгавы новый поезд начнет курсировать в субботу, 16 декабря.

На маршруте Рига-Тукумс в пятницу на новых поездах планируется выполнить восемь рейсов — по два рейса Рига-Дубулты туда и обратно, а также по два рейса на маршруте Рига-Слока туда и обратно.

На направлении в Айзкраукле в пятницу будет по одному рейсу на маршруте Рига-Огре туда и обратно и по одному на маршруте Рига-Лиелварде туда и обратно, а на направлении в Скулте — по одному рейсу из Риги в Саулкрасты и обратно.

Вот расписание новых поездов в пятницу:

Юрмальское направление

• Рига (время отправления 10:59) — Дубулты (11:33)

• Дубулты (11:49) — Рига (12:23);

• Рига (15:39) — Тукумс-2 (17:02);

• Тукумс-2 (17:18) — Рига (18:38);

• Рига (16:39) — Слока (17:26);

• Слока (18:50) — Рига (19:38);

• Рига (18:24) — Дубулты (18:59);

• Дубулты (19:18) — Рига (19:53).

Айзкрауклское направление

• Рига (14:18) — Огре (15:01);

• Огре (15:47) — Рига (16:30);

• Рига (19:48) - Лиелварде (20:32).

Скултское направление

• Рига (18:43) - Саулкрасты (19:43);

• Саулкрасты (20:29) - Рига (21:29).

Как сообщает PV, как только все новые электропоезда будут получены и введены в эксплуатацию, планируется ввести интервальное расписание на всех маршрутах электропоездов, когда по утрам и вечерам в будние дни поезда будут ходить каждые 15-20 минут.

Как сообщил 11 декабря в программе TV3 "900 секунд" председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис, чешская компания готова передать Pasažieru vilciens 15 новых поездов, и процесс приемки этих поездов еще продолжается. Все 32 поезда планируется доставить к середине следующего года. По его словам, новые электрички будут ездить по всем электрифицированным железнодорожным линиям. Сейчас это тукумская, скултская, елгавская и айзкрауклская, но он надеется, что электрофикация продолжатся, и эти поезда пойдут и по другим линиям.

С вводом в эксплуатацию новых электропоездов старые поезда перестанут использоваться и будут, по словам Григулиса, очень редким явлением.

Есть несколько планов относительно старых поездов, в том числе аукцион, и интерес к ним проявили, например, Грузия и Казахстан. Интерес к поездам проявила и Украина, и может быть принято политическое решение о продаже либо передаче поездов Украине.

Первые два вагона новых поездов Škoda Vagonka доставила в Ригу в июне 2022 года. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов и рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих места для пассажиров. Поезда могут развивать скорость до 160 километров в час (но пока что они будут ездить не быстрее 120 км/ч). Внутри вагонов есть WiFi и видеонаблюдение. Как отмечает Pasažieru vilciens, поезда доступны для людей с нарушением мобильность. Ширина дверей — 1,3 метра.

Затраты на приобретение новых поездов составляют 257,889 млн евро.

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