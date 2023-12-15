Санкции Европейского союза (ЕС) против России и Беларуси дают результат, сказал в интервью агентству ЛЕТА исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"В целом санкции дают результат. Например, если мы посмотрим на крупнейший источник доходов российского бюджета, которым является экспорт нефти и нефтепродуктов, то доходы России от экспорта нефти в этом году упали примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Большое влияние оказывают нефтяное эмбарго ЕС и введенный G7 потолок цен на нефть", - сказал Домбровскис.

В то же время он отметил, что многие страны мира не присоединились к санкциям, включая такие большие государства, как Китай и Индия, а Россия активно ищет альтернативные рынки сбыта.

"Финансовая ситуация в России также довольно сложная. Курс рубля падает, Центральный банк России пытается его защитить, и, как следствие, был вынужден повысить процентные ставки до 15%. Для сравнения, основная базовая ставка рефинансирования Европейского центрального банка в настоящее время составляет 4,5%. Это негативно сказывается на российской экономике и покупательной способности населения. На это также влияет довольно высокая инфляция в России", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что Россия перешла на своего рода военную экономику, когда треть российского бюджета идет на военные нужды и резко увеличивается военное производство. В связи с этим ЕС и Западу в целом важно сосредоточиться на укреплении оборонного потенциала, потому что "Россия, очевидно, будет готова продолжать войну и нельзя исключать, что захочет начать новую".

Домбровскис отметил, что в последних пакетах санкций ЕС, помимо введения новых санкций, большое внимание уделяется усилению контроля для предотвращения обхода санкций.

"Основные источники доходов России уже находятся под санкциями. Достаточно широкий круг физических и юридических лиц, связанных с агрессией России против Украины, также подпадает под санкции. Так что в плане санкций действительно многое сделано, и сейчас основное внимание уделяется борьбе с уклонением от санкций, потому что Россия активно ищет способы их обойти. Это постоянная работа, которая требует постоянного внимания, чтобы свести к минимуму уклонение от санкций", - сказал Домбровскис.

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