В ходе атаки Украины российскими беспилотниками в ночь на 14 декабря было нарушено воздушное пространство НАТО, в результате чего в небе над Румынией были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter, сообщает агентство dpa. По его данным, дроны были визуально идентифицированы пилотами, однако от командования не последовало приказа их сбить.

По предварительным данным, один БПЛА взорвался в воздушном пространстве Румынии. В целом было идентифицировано до 70 дронов типа Shahed-136, запущенных из России в направлении Украины.

Беспилотники были замечены в 22:42 по рижскому времени, их движение отслеживал Многонациональный центр управления действиями авиации НАТО. В 23:02 была объявлена тревога, в 23:11 истребители были подняты в воздух. Инцидент расценивается как "серьезный".

По данным украинских военных, в ночь на 14 декабря над Одесской областью было сбито 41 из 42 российских дронов. Румынское Минобороны в четверг сообщило о воронке от взрыва глубиной в полтора метра неподалеку от деревни Гринду, расположенной в 6,5 км от украинской границы.

Румынские власти уже многократно сообщали о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной. По их данным, все эти инциденты были связаны с российским атаками на украинские порты на Дунае. Анализ показывает, что все нарушения румынского воздушного пространства не были преднамеренными со стороны РФ, пишет dpa.

Четыре истребителя ВВС Германии дислоцированы в Румынии и участвуют в обеспечении безопасности южно-восточного фланга НАТО.

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