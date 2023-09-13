Обломки предполагаемого российского беспилотника обнаружены на территории Румынии, сообщает министерство обороны страны.

Румынские военные визуально опознали фрагменты дрона, разбросанные на площади в несколько десятков квадратных метров в приграничном жудеце (так называется единица административно-территориального деления в этой стране — прим. Delfi) Тулча.

Ведомство сделало такое заявление посе того, как 13 сентября российские беспилотники атаковали Измаил на юге Украины, расположенный на границе с Румынией.

Если найденные обломки принадлежат российскому дрону, то это третий случай с начала сентября, когда в Румынии находили части беспилотников, запущенных войсками РФ. Ранее их нашли после российских ударов беспилотниками по портам на юге Одесской области, совершенных 4 и 9 сентября.

В ночь на 13 сентября войска РФ вновь ударили дронами по одесским портам Рени и Измаил, которые находятся на границе с Румынией. Пострадали семь человек.

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