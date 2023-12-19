В новых электропоездах регистраторы билетов могут начать работу уже в январе, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).

В компании отметили, что на данный момент проводятся различные тесты, настройки и улучшения типов билетов, чтобы в январе пассажиры уже смогли пользоваться регистраторами в новых поездах.

Представители PV также отметили, что идет работа над наклеиванием в остальные поезда QR-кодов, с помощью которых пассажиры смогут регистрировать поездки.

В то же время представители PV подчеркнули, что после введения саморегистрации билетов с помощью регистраторов и QR-кодов роль контролеров-кондукторов непосредственно при регистрации билетов снизится, однако они продолжат выполнять другие задачи.

В PV также отметили, что компания сейчас не планирует сокращать количество кондукторов, то есть вакансии кондукторов по-прежнему будут актуальными, так как новых электропоездов будет больше — 32 состава, до сих пор для перевозки пассажиров использовались 23 состава электропоезда.

Уже сообщалось, что в пятницу, 15 декабря, PV начала пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые поезда начали курсировать и в направлении Елгавы.

В то же время в одном из новых электропоездов были обнаружены технические недостатки, поэтому пассажирские перевозки осуществляются двумя новыми составами электропоездов.

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